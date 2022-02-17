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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» планирует выкупить Морату на постоянной основе

17 Февраля 2022 • 19:02 Комментировать (1)
Ювентус
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Торино
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18.02 22:45
Туринский «Ювентус» хочет выкупить своего нападающего Альваро Морату, который проводит в клубе уже второй сезон на правах аренды из мадридского «Атлетико». В стане «бьянконери» знают, что контракт испанца с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года, поэтому сумма выкупа в 35 миллионов евро кажется для них завышенной.
 
В свою очередь, «Ювентус» решил возобновить переговоры с «Атлетико» и предложить клубу другую сумму выкупа – 15 миллионов евро. «Матрасники» могут пойти на эту сделку учитывая тот факт, что им будет сложно найти покупателя, который заплатит большую сумму за трансфер игрока, чей контракт истекает через год.
 
При этом «Ювентус» не планирует отдавать игрока «Барселоне». Мората входит в плане Массимилиано Аллегри.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
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ЮВЕНТУС ТОРИНО
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
17 Февраля 2022 в 19:47
если он до конца сезона будет таким же активным как последние игры, то почему нет. Походу он почувствовал что с него спала ответственность и стал играть более уверенно.
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