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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не смог обыграть «Торино»

19 Февраля 2022 • 00:41 Комментировать (3)
Ювентус
1:1
Торино
окончен

Туринское дерби в 26-м туре чемпионата Италии получилось равным, «Торино» ни в чем не уступал именитому противнику. «Старая синьора» открыла счет в начале матча после подачи углового и удара Маттайса де Лихта. Пауло Дибала неплохо угрожал воротам противника, а в начале второго тайма гости отыгрались. Также сработал прострел, и Андреа Белотти не промахнулся ударом в упор.

1:1, перед матчем Лиги чемпионов «Ювентус» теряет очки, оставаясь четвертым. Его соперник - 10-й.

Протокол игры  
Ювентус 1:1Торино
(1:0) Де Лихт Маттайс13'   
  62'Белотти Андреа (1:1)
Щесны ВойцехКуадрадо Хуан   73'Де Лихт МаттайсАлекс СандроПеллегрини Лука  46' (Де Шильо Маттиа (  46') Закария ДенисЛокателли Мануэль  74' (Мело Артур (  74') Рабио АдриенДибала Пауло  54' (Маккенни Уэстон (  54') Влахович Душан  74' (Кин Мойзе (  74') Мората Альваро
Запасные: Пинсольо КарлоПерин МаттиаЖорже КайоАке Марли
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи КоффиБремер Глейсон  89' (Буонджорно Алессандро (  89') Родригес РикардоСинго Вилфред  80' (Ансальди Кристиан (  80') Лукич Саша   82'Мандрагора Роландо   90'Войвода МергимПобега ТоммазоБрекало Йосип  75' (Пьяца Марко (  75') Белотти Андреа  79' (Санабрия Антонио (  79')
Запасные: Риччи СамуэлеБериша ЭтритСек ДембаПеллегри ПьетроИццо АрмандоЭйна ОлаЛинетти КарольЗима Давид
18 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Торино
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
FORZAYOU
19 Февраля 2022 в 01:06
Ужос....
sagittarius
19 Февраля 2022 в 00:51
Ну что, эйфория после зимних покупок прошла. Всё вернулось на круги своя и очередная невразумительная игра Ювентуса тому подтверждение.
Juventissimo
19 Февраля 2022 в 01:01
Зимние покупки не смогут резко изменить философию тренера. Когда Юве, будучи хозяином, отдает мяч аутсайдеру - это ли не признак провинциальности? О какой победе может идти речь, если Ювентус уступил гостям почти по всем показателям? Счёт по игре, кто бы что ни говорил. И 70 миллионов не спасут с такой игрой, хоть еще пару Влаховичей покупай. Аллегри тупо собирает очки малой кровью. Тем более, что сезон уже просран и с него не спросят.
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окончен Ювентус 1:1 Торино 1.65 3.70 6.70
19.02  17:00 Сампдория ... Эмполи 2.28 3.65 3.05
19.02  20:00 Рома ... Верона 1.85 4.00 4.00
19.02  22:45 Салернитана ... Милан 7.80 5.20 1.39
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Сегодня, 19 Февраля
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