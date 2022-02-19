«Ювентус» не смог обыграть «Торино»

Туринское дерби в 26-м туре чемпионата Италии получилось равным, «Торино» ни в чем не уступал именитому противнику. «Старая синьора» открыла счет в начале матча после подачи углового и удара Маттайса де Лихта. Пауло Дибала неплохо угрожал воротам противника, а в начале второго тайма гости отыгрались. Также сработал прострел, и Андреа Белотти не промахнулся ударом в упор.

1:1, перед матчем Лиги чемпионов «Ювентус» теряет очки, оставаясь четвертым. Его соперник - 10-й.