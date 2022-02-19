«Ювентус» не смог обыграть «Торино»

Туринское дерби в 26-м туре чемпионата Италии получилось равным, «Торино» ни в чем не уступал именитому противнику. «Старая синьора» открыла счет в начале матча после подачи углового и удара Маттайса де Лихта. Пауло Дибала неплохо угрожал воротам противника, а в начале второго тайма гости отыгрались. Также сработал прострел, и Андреа Белотти не промахнулся ударом в упор.
1:1, перед матчем Лиги чемпионов «Ювентус» теряет очки, оставаясь четвертым. Его соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Де Лихт Маттайс13'
|62'Белотти Андреа (1:1)
Щесны Войцех•Куадрадо Хуан • 73'Де Лихт Маттайс•Алекс Сандро•Пеллегрини Лука 46' (Де Шильо Маттиа ( 46') •Закария Денис•Локателли Мануэль 74' (Мело Артур ( 74') •Рабио Адриен•Дибала Пауло 54' (Маккенни Уэстон ( 54') •Влахович Душан 74' (Кин Мойзе ( 74') •Мората Альваро
Запасные: Пинсольо Карло•Перин Маттиа•Жорже Кайо•Аке Марли
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Бремер Глейсон 89' (Буонджорно Алессандро ( 89') •Родригес Рикардо•Синго Вилфред 80' (Ансальди Кристиан ( 80') •Лукич Саша • 82'Мандрагора Роландо • 90'Войвода Мергим•Побега Томмазо•Брекало Йосип 75' (Пьяца Марко ( 75') •Белотти Андреа 79' (Санабрия Антонио ( 79')
18 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".
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