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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро похвалил Влаховича за то, что тот празднует голы в его манере

17 Февраля 2022 • 05:39 Комментировать (1)
Ювентус
...
Торино
1.57 4.00 6.00
18.02 22:45

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро внимательно следит за тем, что происходит в его бывшей команде. Он воодушевлен приобретением Душана Влаховича, который сразу же принялся забивать и приносить туринцам очки. Дель Пьеро отметил также и то, что сербский нападающий празднует голы в его легендарной манере - высунув язык.

- Его празднование с высунутым языком - это хороший посыл к прошлому. Приглашу его на ужин. Он действительно здорово начал свои выступления за «Ювентус». Влахович придал остроты атакам команды. Теперь соперники понимают, что им все время надо быть начеку, а до этого такого чувства атака «Ювентуса» у них не вызывала, - считает Дель Пьеро, слова которого приводит Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
alexjaa
17 Февраля 2022 в 06:15
Браво! Парень еще в 15 сказал,что будет играть в Юве,осенью это подтвердил и на Д\Р в 22 года подписал контракт! Белая прям зависть,братья Ювентини!)))
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