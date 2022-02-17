Дель Пьеро похвалил Влаховича за то, что тот празднует голы в его манере

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро внимательно следит за тем, что происходит в его бывшей команде. Он воодушевлен приобретением Душана Влаховича, который сразу же принялся забивать и приносить туринцам очки. Дель Пьеро отметил также и то, что сербский нападающий празднует голы в его легендарной манере - высунув язык.

- Его празднование с высунутым языком - это хороший посыл к прошлому. Приглашу его на ужин. Он действительно здорово начал свои выступления за «Ювентус». Влахович придал остроты атакам команды. Теперь соперники понимают, что им все время надо быть начеку, а до этого такого чувства атака «Ювентуса» у них не вызывала, - считает Дель Пьеро, слова которого приводит Sky Sports.