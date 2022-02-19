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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: Мы не блистали, но очко заработали

19 Февраля 2022 • 04:36 Комментировать
Ювентус
1:1
Торино
окончен

Туринское дерби закончилось вничью - «Ювентус» не удержал преимущество над «Торино», пропустив во втором тайме. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда не блистала на поле, но одно очко вполне заслужила.

- Мы не блистали, с технической стороны дела было много брака. Но очко мы заслужили, считаю этот результат скорее положительным, он продолжает серию хороших результатов. Сегодня было мало голевых возможностей. Надо больше двигаться по полю и создавать больше возможностей, - считает Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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окончен Ювентус 1:1 Торино 1.65 3.70 6.70
19.02  17:00 Сампдория ... Эмполи 2.28 3.65 3.05
19.02  20:00 Рома ... Верона 1.85 4.00 4.00
19.02  22:45 Салернитана ... Милан 7.80 5.20 1.39
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