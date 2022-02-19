Аллегри: Мы не блистали, но очко заработали

Туринское дерби закончилось вничью - «Ювентус» не удержал преимущество над «Торино», пропустив во втором тайме. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда не блистала на поле, но одно очко вполне заслужила.

- Мы не блистали, с технической стороны дела было много брака. Но очко мы заслужили, считаю этот результат скорее положительным, он продолжает серию хороших результатов. Сегодня было мало голевых возможностей. Надо больше двигаться по полю и создавать больше возможностей, - считает Аллегри, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков.