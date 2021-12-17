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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «У Миранчука проблемы с адаптацией»

17 Декабря 2021 • 20:47 Комментировать
Аталанта
...
Рома
1.73 4.30 4.20
Через 17 ч. 27 мин.

На пресс-конференции перед важнейшим матчем с «Ромой» главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини уделил внимание игре полузащитника Алексея Миранчука, который в текущем составе крайне редко появляется в составе команды.

- Он предпочитает определенную позицию на поле, это факт. Я всегда говорил, что футболист должен быть гибким и играть там, где может проявить себя с наибольшей пользой. В случае необходимости можно вносить небольшие поправки, - заявил Гасперини.

- Например, де Роон также сможет сыграть в воротах, если потребуется, но не только он. Здесь нет ничьей вины, потому что игрок очень сильный, и в этом никто не сомневается. Он талантливый и техничный, но имеет проблемы с адаптацией. Он очень хороший парень, тихий и воспитанный, - добавил Гасперини.

В текущем сезоне на счету Миранчука один гол в 10 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук
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АТАЛАНТА РОМА
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