Гасперини: «У Миранчука проблемы с адаптацией»

На пресс-конференции перед важнейшим матчем с «Ромой» главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини уделил внимание игре полузащитника Алексея Миранчука, который в текущем составе крайне редко появляется в составе команды.

- Он предпочитает определенную позицию на поле, это факт. Я всегда говорил, что футболист должен быть гибким и играть там, где может проявить себя с наибольшей пользой. В случае необходимости можно вносить небольшие поправки, - заявил Гасперини.

- Например, де Роон также сможет сыграть в воротах, если потребуется, но не только он. Здесь нет ничьей вины, потому что игрок очень сильный, и в этом никто не сомневается. Он талантливый и техничный, но имеет проблемы с адаптацией. Он очень хороший парень, тихий и воспитанный, - добавил Гасперини.

В текущем сезоне на счету Миранчука один гол в 10 матчах.