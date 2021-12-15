«Рома» отменила рождественский ужин

Руководство «Ромы» решило отменить традиционный рождественский ужин перед матчем с «Аталантой». При этом причиной этого стали не плохие результаты команды в последнее время, а стремительное распространение нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает Gazzetta dello Sport.

В «Роме» намерены как можно лучше завершить 2021 год на футбольном поле, поэтому выступают против дополнительных контактов между игроками и их семьями.

«Волкам» в этом году предстоит провести матчи с «Аталантой» и «Сампдорией». После 17 туров римляне делят шестое место с «Ювентусом», набрав 28 очков.