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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» отменила рождественский ужин

15 Декабря 2021 • 17:50 Комментировать
Аталанта
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Рома
1.73 4.30 4.20
18.12 17:00

Руководство «Ромы» решило отменить традиционный  рождественский ужин перед матчем с «Аталантой». При этом причиной этого стали не плохие результаты команды в последнее время, а стремительное распространение нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает Gazzetta dello Sport.

В «Роме» намерены как можно лучше завершить 2021 год на футбольном поле, поэтому выступают против дополнительных контактов между игроками и их семьями.

«Волкам» в этом году предстоит провести матчи с «Аталантой» и «Сампдорией». После 17 туров римляне делят шестое место с «Ювентусом», набрав 28 очков.

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Рома
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АТАЛАНТА РОМА
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