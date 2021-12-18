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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: А теперь скажите, что «Рома» не обыгрывает топ-команды Серии А

18 Декабря 2021 • 19:48 Комментировать
Аталанта
1:4
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после гостевой победы над «Аталантой» со счётом 4:1.

«Настроение ребят было фантастическим. Команда чётко знала, как играть. В матчах против «Аталанты» невозможно контролировать игру все 90 минут, поэтому иногда нам приходилось глубоко обороняться.

Я всё время слышал, как люди говорят, что «Рома» 19 месяцев не обыгрывала команды из числа топ-5 Серии А. Теперь вы можете сказать, что мы сделали это 20 минут назад.

Если бы в прошлом мы пропустили перед перерывом, как сегодня, мы бы проиграли. Сегодня же мы продолжали играть в свой футбол. Для нас это большой шаг вперёд с точки зрения менталитета», - сказал Моуринью DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Жозе Моуринью
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окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
18.12  20:00 Болонья ... Ювентус 4.05 3.80 1.85
18.12  22:45 Кальяри ... Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
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