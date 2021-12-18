​Моуринью: А теперь скажите, что «Рома» не обыгрывает топ-команды Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после гостевой победы над «Аталантой» со счётом 4:1.

«Настроение ребят было фантастическим. Команда чётко знала, как играть. В матчах против «Аталанты» невозможно контролировать игру все 90 минут, поэтому иногда нам приходилось глубоко обороняться.

Я всё время слышал, как люди говорят, что «Рома» 19 месяцев не обыгрывала команды из числа топ-5 Серии А. Теперь вы можете сказать, что мы сделали это 20 минут назад.

Если бы в прошлом мы пропустили перед перерывом, как сегодня, мы бы проиграли. Сегодня же мы продолжали играть в свой футбол. Для нас это большой шаг вперёд с точки зрения менталитета», - сказал Моуринью DAZN.