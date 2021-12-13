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Чемпионат Италии. Серия А

«Не Миранчуком единым»: Ещё один игрок «Аталанты» недоволен своим положением в команде слухи

13 Декабря 2021 • 00:34 Комментировать
Аталанта
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Рома
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18.12 17:00

Судя по всему, в составе «Аталанты» появился еще один расстроенный футболист – своим статусом в команде недоволен нападающий Луис Муриэль, который в прошлом сезоне считался чуть ли не лидером атак клуба из Бергамо.

Как сообщает издание Calcio Mercato, колумбиец готов рассмотреть вариант с уходом уже в январе. Однако, руководство «Аталанты» попытается переубедить его, пообещав предоставить больше игровой практики.

Уточним, что в текущем сезоне наставник Джан Пьеро Гасперини редко использует схему с двумя форвардами, а Муриэлю пока не удается выиграть конкуренцию у Дувана Сапаты. На его счету лишь два года в десяти матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Луис Муриэль
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АТАЛАНТА РОМА
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