Спинаццола не успеет вернуться на футбольное поле до Нового года

В конце октября ходили слухи, что процесс восстановления защитника сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццолы после полученной травмы ахилла проходит быстрее, чем того ожидалось. Однако, как только футболист приступил к более интенсивным занятиям, его начали тревожить боли.

Как следствие, врачи посоветовали тренерам римского клуба не форсировать возвращение игрока в основную группу команды. Несмотря на то, что предварительные анализы указывали на возможный дебют Спинаццоли в текущем сезоне еще в конце ноября, теперь он появится на футбольном поле не раньше января.

Такой информацией поделилось издание Corriere dello Sport. Согласно источнику, на Спинаццолу всерьез рассчитывает главный тренер Жозе Моуринью.