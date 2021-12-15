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Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола не успеет вернуться на футбольное поле до Нового года

15 Декабря 2021 • 21:42 Комментировать
Аталанта
...
Рома
1.73 4.30 4.20
18.12 17:00

В конце октября ходили слухи, что процесс восстановления защитника сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццолы после полученной травмы ахилла проходит быстрее, чем того ожидалось. Однако, как только футболист приступил к более интенсивным занятиям, его начали тревожить боли.

Как следствие, врачи посоветовали тренерам римского клуба не форсировать возвращение игрока в основную группу команды. Несмотря на то, что предварительные анализы указывали на возможный дебют Спинаццоли в текущем сезоне еще в конце ноября, теперь он появится на футбольном поле не раньше января.

Такой информацией поделилось издание Corriere dello Sport. Согласно источнику, на Спинаццолу всерьез рассчитывает главный тренер Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Спинаццола
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АТАЛАНТА РОМА
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