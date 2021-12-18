​Дзаньоло рассказал, о чём просил команду Моуринью

В субботу «Рома» во многом неожиданно обыграла на выезде «Аталанту» со счётом 4:1. После игры комментарий дал полузащитник римлян Николо Дзаньоло, который забил гол в Серии А впервые за 514 дней.

«Я очень рад. Не столько голу, сколько победе над прямым конкурентом в борьбе за четвёртое место. Нам нужно продолжать в том же духе.

Мы сделали то, о чём просил тренер. Он говорил нам оставаться твёрдыми при игре в обороне и контратаковать. Мы сильная команда. Сегодня мы были настоящей «Ромой», а не той «Ромой», которую вы видели в игре против «Интера», - сказал Дзаньоло клубному ТВ.