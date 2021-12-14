​Моуринью: «Мы будто команда убийц»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу количества предупреждений и удалений, которые зарабатывают его подопечные.

«Рома» занимает 9 место в чемпионате Италии по фолам, но 3 место по количеству жёлтых и красных карточек, пишет Football Italia.

«Если вы посмотрите на количество жёлтых и красных карточек, которые мы получаем, то мы будто команда убийц», - слова Моуринью с пресс-конференции приводит La Gazzetta dello Sport.

Также португальский тренер высказался по поводу своих слов Бриану Кристанте.

«Я посоветовал Кристанте расслабиться и спокойнее относиться к судейству. Он не Бонуччи, и он не может говорить судьям некоторые вещи», - сказал Моуринью.