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​«Требую объяснений»: Гасперини выразил недовольство судейством после 1:4

18 Декабря 2021 • 19:54 Комментировать (3)
Аталанта
1:4
Рома
окончен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после домашнего поражения от «Ромы» со счётом 1:4.

Стоит сказать, что при счёте 1:2 арбитр с помощью ВАР не засчитал гол «Аталанты» из-за офсайда. Гасперини в послематчевом комментарии не прошёл мимо этого эпизода.

«Этот момент повлиял на игру, и я требую объяснений.  Если Паломино не коснулся мяча, почему зафиксирован офсайд? Если Кристанте получил мяч, то какая разница? Это что, шутка? Если Паломино не касался мяча, значит, он не влиял на игру, а просто стоял за Кристанте.

Если бы счёт стал 2:2 за 20 минут до конца игры, всё могло сложиться иначе. Не поймите меня неправильно, «Рома» все равно могла выиграть, но этот момент оказался переломным», - сказал Гасперини DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
18 Декабря 2021 в 20:58
Откровенно в том моменте я видел что именно Паломино замкнул мяч в ворота, но даже если это не так Сапата переправил мяч рукой, было попадание в предплечье , а это 100% рука.
odessa83234
18 Декабря 2021 в 21:42
Судья поднял руку вверх - свободный удар. Через 5 дней появится стоп-кадр, который разрешит все споры.
Ale10JUFC
18 Декабря 2021 в 21:48
Да ВАР почему то рассматривал эпизод на предмет оффссйда.
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окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
окончен Болонья 0:2 Ювентус 4.05 3.80 1.85
Идет 7 минута Кальяри 0:1 Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
19.12  22:45 Милан ... Наполи 2.33 3.40 3.05
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