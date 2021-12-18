​«Требую объяснений»: Гасперини выразил недовольство судейством после 1:4

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после домашнего поражения от «Ромы» со счётом 1:4.

Стоит сказать, что при счёте 1:2 арбитр с помощью ВАР не засчитал гол «Аталанты» из-за офсайда. Гасперини в послематчевом комментарии не прошёл мимо этого эпизода.

«Этот момент повлиял на игру, и я требую объяснений. Если Паломино не коснулся мяча, почему зафиксирован офсайд? Если Кристанте получил мяч, то какая разница? Это что, шутка? Если Паломино не касался мяча, значит, он не влиял на игру, а просто стоял за Кристанте.

Если бы счёт стал 2:2 за 20 минут до конца игры, всё могло сложиться иначе. Не поймите меня неправильно, «Рома» все равно могла выиграть, но этот момент оказался переломным», - сказал Гасперини DAZN.