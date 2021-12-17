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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Гасперини работает в «Аталанте» шесть лет, а я в «Роме» - шесть месяцев»

17 Декабря 2021 • 19:54 Комментировать (2)
Аталанта
...
Рома
1.73 4.30 4.20
Через 20 ч. 45 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий в преддверии матча против «Аталанты».

«Между мной и Гасперини есть  разница: он работает в «Аталанте» шесть лет, а я в «Роме» - шесть месяцев. Это не только больше тренировок, но и 12 трансферных окон против одного.

Раньше я знал «Аталанту» как среднюю команду, а теперь они регулярно участвуют в Лиге чемпионов и борются за Скудетто.

У нас новые владельцы, которые проделывают фантастическую работу. Я много лет работал в клубах с другим менталитетом. Там думали о сегодняшнем дне, а здесь – о построении будущего.

Между нами и «Аталантой» есть существенная разница, но я не сомневаюсь в одном: мы можем победить. Это футбол, и у нас есть талантливые футболисты», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Жозе Моуринью Джан Пьеро Гасперини
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АТАЛАНТА РОМА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ГоЛ-Ландец местный
17 Декабря 2021 в 20:11
Всегда хотелось посмотреть на достижения топ-тренеров Маура, Зидана, Гвардиолы и т.д с командами типа Эспаньола, Бернли, Кальяри...
ГоЛ-Ландец местный
17 Декабря 2021 в 20:08
Много текста для ранней капитуляции
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18.12  17:00 Аталанта ... Рома 1.73 4.30 4.20
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