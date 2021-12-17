​Моуринью: «Гасперини работает в «Аталанте» шесть лет, а я в «Роме» - шесть месяцев»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий в преддверии матча против «Аталанты».

«Между мной и Гасперини есть разница: он работает в «Аталанте» шесть лет, а я в «Роме» - шесть месяцев. Это не только больше тренировок, но и 12 трансферных окон против одного.

Раньше я знал «Аталанту» как среднюю команду, а теперь они регулярно участвуют в Лиге чемпионов и борются за Скудетто.

У нас новые владельцы, которые проделывают фантастическую работу. Я много лет работал в клубах с другим менталитетом. Там думали о сегодняшнем дне, а здесь – о построении будущего.

Между нами и «Аталантой» есть существенная разница, но я не сомневаюсь в одном: мы можем победить. Это футбол, и у нас есть талантливые футболисты», - сказал Моуринью на пресс-конференции.