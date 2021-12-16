Как стало известно немецкой прессе, нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст попал в сферу интересов сразу нескольких команд Серии А. Однако, главным претендентом на футболиста на данный момент называют «Рому».

Согласно сведениям, предоставленным местным изданием Bild, голландского форварда в Риме хочет лично видеть главный тренер команды Жозе Моуринью. Сообщается, что итальянский клуб намерен оформить сделку по 29-летнему игроку уже в зимнее трансферное окно.

Потенциальная стоимость перехода составляет около 20 миллионов евро. Добавим, что летом «Рома» уже подписала двух футболистов на эту позицию – Тэмми Абрахама и Эльдара Шомуродова.