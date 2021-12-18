Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» умудрилась разгромно проиграть «Роме»

18 Декабря 2021 • 18:56 Комментировать
Аталанта
1:4
Рома
окончен

В центральном матче 18-го тура Серии А «Аталанта» играла против «Ромы». Для бергамасков все пошло наперекосяк с первой минуты, когда Тэмми Абрахам прорвался в штрафную и открыл счет. ВАР отменил пенальти в ворота «Ромы», и «волки» тут же снова забили, Николо Дзаньоло в борьбе с опекуном изловчился и метко пробил. Луис Муриэль отыграл один мяч с помощью рикошета.

После перерыва ВАР отменил гол Дувана Сапаты, а Крис Смоллинг после стандарта забил третий мяч, а вскоре в быстрой атаке Абрахам оформил дубль.

«Аталанта» доминировала по ходу матча, но была разгромлена. Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте. Его команда остается на третьем месте, римляне уже пятые.

Протокол игры  
Аталанта 1:4 Рома
    1' Абрахам Тэмми (0:1)
    27' Дзаньоло Николо (0:2)
(1:2) Кристанте Бриан 45'    
    72' Смоллинг Крис (1:3)
    82' Абрахам Тэмми (1:4)
Муссо Хуан Толой Рафаэл Паломино Хосе Джимсити Берат   34' (Муриэль Луис (   34') Хатебур Ханс   78' (Дзаппакоста Давиде (   78') Де Рон Мартен   7' Фройлер Ремо Пеццелла Джузеппе   78' (Меле Йоаким (   78') Иличич Йосип   46' (Малиновский Руслан (   46') Пашалич Марио   64' (Миранчук Алексей (   64') Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко Демирал Мерих Пикколи Роберто Коопмейнерс Теун Ловато Маттео Пессина Маттео Росси Франческо
Патрисиу Руй Манчини Джанлука   74' Смоллинг Крис Ибаньес Рожер   50' Карсдорп Рик Верету Жордан Кристанте Бриан Мхитарян Генрих   89' (Калафьори Рикардо (   89') Винья Матиас Дзаньоло Николо   9'   70' (Шомуродов Элдор (   70') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро Залевский Никола Диавара Амаду Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Вильяр Гонсало Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Перес Карлес Майораль Борха
18 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
18.12  20:00 Болонья ... Ювентус 4.05 3.80 1.85
18.12  22:45 Кальяри ... Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
19:06 · Италия. Серия А
​Перед матчем «Болонья» - «Ювентус» поле окутал густой туман (фото) фото
18:56 · Италия. Серия А
«Аталанта» умудрилась разгромно проиграть «Роме»
18:51 · Италия. Серия А
​«Аталанта» повторила достижение «Интера», которое в Италии никому не покорялось 71 год
18:43 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Наполи» не хочет пользоваться проблемами других команд»
16:39 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Рома» - 1:4 (завершён)
16:36 · Италия. Серия А
Миранчук - в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»
15:23 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович: «У Мбаппе элегантный стиль игры, а Холанн одержим голами»
15:15 · Италия. Серия А
Агент: «Эриксен продолжит играть на профессиональном уровне»
12:35 · Италия. Серия А
Итальянский журналист обрушился с критикой на Кокорина 3
10:26 · Италия. Серия А
Шевченко установил антирекорд в «Дженоа» 2
09:44 · Италия. Серия А
Шевченко прокомментировал очередное фиаско «Дженоа» 1
00:39 · Италия. Серия А
«Интер» забил 5 мячей в ворота «Салернитаны» 1
00:11 · Италия. Серия А
Как «Лацио» одолел «Дженоа» - видео видео
17 Декабря
23:56 · Италия. Серия А
Ачерби: «Слава богу, люди не знают, что происходит у нас в раздевалке»
23:49 · Италия. Серия А
«Интер» забил 100 мячей за год, это первый случай в Серии А за 71 год 1
Все новости
Рекомендуем