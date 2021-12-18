«Аталанта» умудрилась разгромно проиграть «Роме»

В центральном матче 18-го тура Серии А «Аталанта» играла против «Ромы». Для бергамасков все пошло наперекосяк с первой минуты, когда Тэмми Абрахам прорвался в штрафную и открыл счет. ВАР отменил пенальти в ворота «Ромы», и «волки» тут же снова забили, Николо Дзаньоло в борьбе с опекуном изловчился и метко пробил. Луис Муриэль отыграл один мяч с помощью рикошета.
После перерыва ВАР отменил гол Дувана Сапаты, а Крис Смоллинг после стандарта забил третий мяч, а вскоре в быстрой атаке Абрахам оформил дубль.
«Аталанта» доминировала по ходу матча, но была разгромлена. Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте. Его команда остается на третьем месте, римляне уже пятые.
Протокол игры
|1' Абрахам Тэмми (0:1)
|27' Дзаньоло Николо (0:2)
|(1:2) Кристанте Бриан 45'
|72' Смоллинг Крис (1:3)
|82' Абрахам Тэмми (1:4)
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • Джимсити Берат 34' ( Муриэль Луис ( 34') • Хатебур Ханс 78' ( Дзаппакоста Давиде ( 78') • Де Рон Мартен • 7'Фройлер Ремо • Пеццелла Джузеппе 78' ( Меле Йоаким ( 78') • Иличич Йосип 46' ( Малиновский Руслан ( 46') • Пашалич Марио 64' ( Миранчук Алексей ( 64') • Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко • Демирал Мерих • Пикколи Роберто • Коопмейнерс Теун • Ловато Маттео • Пессина Маттео • Росси Франческо
Патрисиу Руй • Манчини Джанлука • 74'Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • 50'Карсдорп Рик • Верету Жордан • Кристанте Бриан • Мхитарян Генрих 89' ( Калафьори Рикардо ( 89') • Винья Матиас • Дзаньоло Николо 9' 70' ( Шомуродов Элдор ( 70') • Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро • Залевский Никола • Диавара Амаду • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Вильяр Гонсало • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Перес Карлес • Майораль Борха
18 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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