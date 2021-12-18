«Аталанта» умудрилась разгромно проиграть «Роме»

В центральном матче 18-го тура Серии А «Аталанта» играла против «Ромы». Для бергамасков все пошло наперекосяк с первой минуты, когда Тэмми Абрахам прорвался в штрафную и открыл счет. ВАР отменил пенальти в ворота «Ромы», и «волки» тут же снова забили, Николо Дзаньоло в борьбе с опекуном изловчился и метко пробил. Луис Муриэль отыграл один мяч с помощью рикошета.

После перерыва ВАР отменил гол Дувана Сапаты, а Крис Смоллинг после стандарта забил третий мяч, а вскоре в быстрой атаке Абрахам оформил дубль.

«Аталанта» доминировала по ходу матча, но была разгромлена. Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте. Его команда остается на третьем месте, римляне уже пятые.