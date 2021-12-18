​«Аталанта» повторила достижение «Интера», которое в Италии никому не покорялось 71 год

С 1950 года никто в топ-дивизионе Италии не смог достичь отметки в 100 забитых голов за один календарный год. В пятницу вечером «Интер» стал первым за 71 год клубом, забившим сто раз за год в Серии А. «Нерадзурри» организовали пять голов в гостях у «Салернитаны», и количество их голов в топ-дивизионе Италии в 2021 году достигло 103.

На следующий день свой 100-й гол в Серии А в 2021 году забила «Аталанта», которой удалось поразить ворота «Ромы».

На текущую минуту лидером Серии А является «Интер», набравший 43 очка. Вторым идёт «Милан», у которого 39 очков и игра в запасе в кармане.