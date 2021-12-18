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Чемпионат Италии. Серия А

​«Аталанта» повторила достижение «Интера», которое в Италии никому не покорялось 71 год

18 Декабря 2021 • 18:51 Комментировать
Салернитана
0:5
Интер Милан
окончен

С 1950 года никто в топ-дивизионе Италии не смог достичь отметки в 100 забитых голов за один календарный год. В пятницу вечером «Интер» стал первым за 71 год клубом, забившим сто раз за год в Серии А. «Нерадзурри» организовали пять голов в гостях у «Салернитаны», и количество их голов в топ-дивизионе Италии в 2021 году достигло 103.

На следующий день свой 100-й гол в Серии А в 2021 году забила «Аталанта», которой удалось поразить ворота «Ромы».

На текущую минуту лидером Серии А является «Интер», набравший 43 очка. Вторым идёт «Милан», у которого 39 очков и игра в запасе в кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта
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окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
18.12  20:00 Болонья ... Ювентус 4.05 3.80 1.85
18.12  22:45 Кальяри ... Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
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