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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук - в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»

18 Декабря 2021 • 16:36 Комментировать
Аталанта
1:4
Рома
окончен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом команды на поединок 18-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

Российский хавбек Алексей Миранчук снова оказался в резерве бергамасков. Стоит отметить, что в прошлом туре полузащитник вышел в основе и поразил ворота «Вероны».

Матч состоится в Бергамо на арене «Гевисс Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место в таблице Серии А, а гости располагаются на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Алексей Миранчук
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окончен Аталанта 1:4 Рома 1.73 4.30 4.20
18.12  20:00 Болонья ... Ювентус 4.05 3.80 1.85
18.12  22:45 Кальяри ... Удинезе 3.00 3.30 2.40
19.12  14:30 Фиорентина ... Сассуоло 1.85 3.80 4.05
19.12  17:00 Специя ... Эмполи 2.40 3.55 2.85
19.12  20:00 Торино ... Верона 2.25 3.35 3.25
19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
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