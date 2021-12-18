Миранчук - в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом команды на поединок 18-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

Российский хавбек Алексей Миранчук снова оказался в резерве бергамасков. Стоит отметить, что в прошлом туре полузащитник вышел в основе и поразил ворота «Вероны».

Матч состоится в Бергамо на арене «Гевисс Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место в таблице Серии А, а гости располагаются на восьмой позиции.