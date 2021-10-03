​Кулибали вступил в конфликт с фанатами-расистами

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали столкнулся с оскорблениями на почве расизма по ходу воскресного гостевого матча Серии А против «Фиорентины». Как сообщает CalcioNapoli24, после интервью для DAZN после матча Кулибали вступил в конфликт с фанатами, из уст которых звучали оскорбления.

«Подойти сюда и скажи мне это в лицо», - выкрикнул Кулибали, если верить источнику.

Напомним, что «Наполи» обыграл «Фиорентину» на выезде со счётом 2:1. Команда Лучано Спаллетти продолжает лидировать в чемпионате Италии. Неаполитанцы в семи прошедших турах не потеряли ни одного очка.