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Чемпионат Италии. Серия А

​Опубликована ужасная статистика Кокорина

03 Октября 2021 • 21:51 Комментировать (4)
Фиорентина
1:2
Наполи
окончен

Александр Кокорин вышел на замену в воскресном матче Серии А против «Наполи», но ничем не запомнился. Между тем, эксперты футбольной статистики из Opta привели статистические показатели Кокорина по 28 проведённым минутам в трёх матчах текущего сезона.

У Кокорина имеются жирные нули в следующих показателях: голы, голевые передачи, удары, передачи под удар, обводки и касания в штрафной площади соперника.

Кокорин сделал 12 передач, 7 из которых были точными. Россиянин вступил в 9 единоборств и выиграл 4 из них.

Напомним, что Александр Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
03 Октября 2021 в 23:10
Ну просто гени(т)альный трансфер!))
Don sangre
03 Октября 2021 в 22:01
Дык тамотко щампусика не дают))) нетути щампусика - нетути вдохновения)))
ингерман
03 Октября 2021 в 21:56
ай руки прочь от какоры нашего фронцмэна массовки.. )))
Don sangre
03 Октября 2021 в 22:03
Египетская сила зришь в корень)))
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окончен Верона 4:0 Специя
окончен Сампдория 3:3 Удинезе
окончен Рома 2:0 Эмполи
окончен Фиорентина 1:2 Наполи
Идет 70 минута Аталанта 0:2 Милан 2.18 3.75 3.2
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