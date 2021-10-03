​Опубликована ужасная статистика Кокорина

Александр Кокорин вышел на замену в воскресном матче Серии А против «Наполи», но ничем не запомнился. Между тем, эксперты футбольной статистики из Opta привели статистические показатели Кокорина по 28 проведённым минутам в трёх матчах текущего сезона.

У Кокорина имеются жирные нули в следующих показателях: голы, голевые передачи, удары, передачи под удар, обводки и касания в штрафной площади соперника.

Кокорин сделал 12 передач, 7 из которых были точными. Россиянин вступил в 9 единоборств и выиграл 4 из них.

Напомним, что Александр Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.