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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Фиорентины» осудил фанатов клуба за расизм

10 Октября 2021 • 16:37 Комментировать
Фиорентина
1:2
Наполи
окончен

Винченцо Итальяно выступает решительно против нетерпимости на почве расизма.

Наставник «фиалок» отреагировал на инцидент, случившийся в недавнем матче чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Наполи». Болельщики флорентийской команды позволили себе оскорбления в адрес Калиду Кулибали.

«Мы должны отыскать виновных и наказать по всей строгости закона. Больше здесь не о чем говорить. Неправильно, что из-за отдельных людей тень падает на весь клуб и наш город», - цитирует Итальяно Il Corriere dello Sport.

Во время игры на «Артемио Франки» фанаты хозяев обзывали 30-летнего сенегальца «грёбанной обезьяной».

К слову, Калиду Кулибали вскоре может покинуть «Наполи» - в его услугах заинтересован «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Наполи Калиду Кулибали Винченцо Итальяно
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