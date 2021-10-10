Тренер «Фиорентины» осудил фанатов клуба за расизм

Винченцо Итальяно выступает решительно против нетерпимости на почве расизма.

Наставник «фиалок» отреагировал на инцидент, случившийся в недавнем матче чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Наполи». Болельщики флорентийской команды позволили себе оскорбления в адрес Калиду Кулибали.

«Мы должны отыскать виновных и наказать по всей строгости закона. Больше здесь не о чем говорить. Неправильно, что из-за отдельных людей тень падает на весь клуб и наш город», - цитирует Итальяно Il Corriere dello Sport.

Во время игры на «Артемио Франки» фанаты хозяев обзывали 30-летнего сенегальца «грёбанной обезьяной».

К слову, Калиду Кулибали вскоре может покинуть «Наполи» - в его услугах заинтересован «Ньюкасл».