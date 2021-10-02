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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Случившееся в матче со «Спартаком» показало, насколько тонка граница между тотальным доминированием и поражением»

02 Октября 2021 • 17:32 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
4.00 3.55 1.95
Через 22 ч. 52 мин.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что его команда извлекла урок из матча со «Спартаком» (2:3) в Лиге Европы.

- В футболе ничего не дается просто так. Случившееся в матче со «Спартаком» показало, насколько тонка граница между тотальным доминированием и поражением. Нужно быть готовым ко всему, но также учиться на своих ошибках, - заявил Спаллетти на пресс-конференции.

- «Фиорентина» - отличный клуб. Я удивлен из-за того, что в последнее время у него было столько проблем. Винченцо Итальяно доказал, что он хороший тренер, - добавил Спаллетти.

«Фиорентина» и «Наполи» сыграют в воскресенье, начало матча в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Лучано Спаллетти Наполи
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