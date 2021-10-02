Возможно, Душан Влахович так и не подпишет с «Фиорентиной» новое соглашение в ближайшее время. Напомним, что ранее президент «фиалок» Рокко Коммиссо заявил о готовности предложить нападающему самый большой контракт в истории клуба.

Впрочем, издание Gazzetta dello Sport свидетельствует, что Влахович намерен хорошо зарекомендовать себя, чтобы перейти в «Манчестер Сити». Согласно источнику, выступления за «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы являются его мечтой.

Стоит уточнить, что действующий договор серба с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Примечательно, что вчера Гвардиола пожаловался на отсутствие ярко выраженного форварда в составе «Сити».