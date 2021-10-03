Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 276 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» с Кокориным не смогла остановить победную серию «Наполи»

03 Октября 2021 • 21:03 Комментировать (2)
Фиорентина
1:2
Наполи
окончен

В центральном матче седьмого тура Серии А «Наполи» гостил у «Фиорентины». Лукас Мартинес открыл счет на 28-й минуте, а затем пришел черед лидера забивать. Лоренцо Инсинье не забил пенальти, но Ирвинг Лосано тут же отправил мяч  в сетку. В начале второго тайма Амир Ррахмани вырвал победу для Неаполя - 2:1.

Россиянин Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте. Его команда пятая с 12 очками, «Наполи» набрал максимум.

Протокол игры  
Фиорентина 1:2 Наполи
(1:0) Мартинес Лукас II 28'    
    39' Лосано Ирвинг (1:1)
    50' Ррахмани Амир (1:2)
Дронговски Бартломей Одриосола Альваро   77' (Бенасси Марко (   77') Миленкович Никола Мартинес Лукас II   36' Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо   31'   78' (Кокорин Александр (   78') Пульгар Эрик   52'   65' (Торрейра Лукас (   65') Дункан Альфред   77' (Мале Юссеф (   77') Кальехон Хосе   57' (Соттил Рикардо (   57') Влахович Душан Гонсалес Николас
Запасные: Роша Игор II Амрабат Софьян Мунтяну Луис Настасич Матия Терраччиано Пьетро Терзич Алекса Венути Лоренцо
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду Руй Мариу   67' Фабиан Руис   84' (Петанья Андреа (   84') Замбо-Ангисса Андре-Франк   54' Лосано Ирвинг   57' (Элмас Эльиф (   57') Зелиньски Пётр   57' (Политано Маттео (   57') Инсинье Лоренцо   70' (Демме Диего (   70'   90') Осимхен Виктор   84' (Мертенс Дрис (   84')
Запасные: Davide Marfella Малку Кевин Гулам Фаузи Мерет Алекс Манолас Костас Жуан Жезус Дзаноли Алессандро
03 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
03 Октября 2021 в 21:41
ай нормуль загаловак.. только можно было кручее написац.. фиорентина ведомая какориным не шмогла... и далее по тексту.. )))
779
03 Октября 2021 в 21:16
Продавайте Кокорина, покупайте Ломовицкого. Он Наполи вертел на одном месте.)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Верона 4:0 Специя
окончен Сампдория 3:3 Удинезе
окончен Рома 2:0 Эмполи
окончен Фиорентина 1:2 Наполи
Идет 70 минута Аталанта 0:2 Милан 2.18 3.75 3.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
22:10 · Италия. Серия А
​В матче «Аталанта» - «Милан» забит третий по скорости гол в Серии А как минимум за 17 лет
21:51 · Италия. Серия А
​Опубликована ужасная статистика Кокорина 4
21:15 · Италия. Серия А
​«Аталанта» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:03 · Италия. Серия А
«Фиорентина» с Кокориным не смогла остановить победную серию «Наполи» 2
20:56 · Италия. Серия А
Пеллегрини и Мхитарян принесли «Роме» победу над «Эмполи»
19:28 · Италия. Серия А
​Ибрагимович купил «Феррари» на день рождения 2 фото
18:33 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Эмполи» - 2:0 (завершён)
18:32 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» - «Наполи» - 1:2 (завершён)
18:08 · Италия. Серия А
«Верона» разгромила «Специю», «Сампдория» и «Удинезе» забили по три гола
13:54 · Италия. Серия А
Недвед возлагает большие надежды на Кина
13:30 · Италия. Серия А
«Ибрагимович может играть вечно» - Пиоли 1
10:07 · Италия. Серия А
Индзаги доволен победой «Интера» над «Сассуоло» 5
09:47 · Италия. Серия А
Гасперини – о Миранчуке: «Придёт время, место в основе освободится»
09:12 · Италия. Серия А
Джеко повторил рекорд результативности Роналдо в «Интере»
02:33 · Италия. Серия А
Аталанта - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
Все новости
Рекомендуем