«Фиорентина» с Кокориным не смогла остановить победную серию «Наполи»

В центральном матче седьмого тура Серии А «Наполи» гостил у «Фиорентины». Лукас Мартинес открыл счет на 28-й минуте, а затем пришел черед лидера забивать. Лоренцо Инсинье не забил пенальти, но Ирвинг Лосано тут же отправил мяч в сетку. В начале второго тайма Амир Ррахмани вырвал победу для Неаполя - 2:1.
Россиянин Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте. Его команда пятая с 12 очками, «Наполи» набрал максимум.
Протокол игры
|Фиорентина
|1:2
|Наполи
|(1:0) Мартинес Лукас II 28'
|39' Лосано Ирвинг (1:1)
|50' Ррахмани Амир (1:2)
Дронговски Бартломей • Одриосола Альваро 77' ( Бенасси Марко ( 77') • Миленкович Никола • Мартинес Лукас II • 36'Бираги Кристиано • Бонавентура Джакомо 31' 78' ( Кокорин Александр ( 78') • Пульгар Эрик 52' 65' ( Торрейра Лукас ( 65') • Дункан Альфред 77' ( Мале Юссеф ( 77') • Кальехон Хосе 57' ( Соттил Рикардо ( 57') • Влахович Душан • Гонсалес Николас
Запасные: Роша Игор II • Амрабат Софьян • Мунтяну Луис • Настасич Матия • Терраччиано Пьетро • Терзич Алекса • Венути Лоренцо
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • Руй Мариу • 67'Фабиан Руис 84' ( Петанья Андреа ( 84') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • 54'Лосано Ирвинг 57' ( Элмас Эльиф ( 57') • Зелиньски Пётр 57' ( Политано Маттео ( 57') • Инсинье Лоренцо 70' ( Демме Диего ( 70' ) • 90'Осимхен Виктор 84' ( Мертенс Дрис ( 84')
Запасные: Davide Marfella • Малку Кевин • Гулам Фаузи • Мерет Алекс • Манолас Костас • Жуан Жезус • Дзаноли Алессандро
03 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).