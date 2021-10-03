«Фиорентина» с Кокориным не смогла остановить победную серию «Наполи»

В центральном матче седьмого тура Серии А «Наполи» гостил у «Фиорентины». Лукас Мартинес открыл счет на 28-й минуте, а затем пришел черед лидера забивать. Лоренцо Инсинье не забил пенальти, но Ирвинг Лосано тут же отправил мяч в сетку. В начале второго тайма Амир Ррахмани вырвал победу для Неаполя - 2:1.

Россиянин Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте. Его команда пятая с 12 очками, «Наполи» набрал максимум.