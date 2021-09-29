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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» предложила Влаховичу новый контракт с рекордной заплатой

29 Сентября 2021 • 19:58 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Наполи
4.10 3.55 1.90
03.10 19:00

«Фиорентина» предложила нападающему Душану Влаховичу продлить контракт с рекордной зарплатой в истории клуба. Об этом сообщил президент «фиалок» Роко Комиссо. 

«Мы предложили Душану 40 миллионов за пять лет. Это рекордная сделка в истории клуба. Такие деньги не получали Батистута и Руй Кошта. Не знаю, продлит ли он контракт с нами», - цитирует Комиссо Transfermarktweb.

Напомним, что Влахович стал игроком в 2018 году, перейдя из «Партизана» за почти два миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в Серии А, в которых забил четыре гола. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют «Атлетико» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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R Estanislau
29 Сентября 2021 в 20:28
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