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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье ведёт переговоры с «Наполи» по новому контракту

30 Сентября 2021 • 16:10 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
4.10 3.55 1.90
03.10 19:00

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье ведёт переговоры со своим нынешним клубом по поводу нового контракта, передаёт журналист Фабрицио Романо. По данным источника, сегодня агент игрока должен встретиться с президентом клуба, чтобы обсудить новое соглашение.

Вероятность, что стороны сумеют договориться между собой очень высока. Нынешний контракт нападающего с клубом истекает в середине 2022 года.

Напомним, что Инсинье является воспитанником «Наполи». В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в Серии А, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

Отметим, что «Наполи» сейчас является лидером чемпионата Италии, выиграв все шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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