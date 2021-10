Спаллетти признан тренером месяца в Серии А

Алленаторе «Наполи» Лучано Спаллетти ожидаемо признан тренером месяца в итальянском чемпионате.

Успехи «Наполи» под руководством 62-летнего специалиста на старте кампании не могли остаться незамеченными. В сентябре неаполитанцы продолжили свою победную поступь в Серии А, набрав 12 очков из 12 возможных.

В течение месяца подопечные Спаллетти обыграли поочерёдно «Ювентус» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорию» (4:0) и «Кальяри» (2:0), закрепившись в ранге единоличного лидера итальянского первенства.

