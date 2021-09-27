Сарри: «АПЛ и Серия А несравнимы»

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри после дерби с «Ромой» (победа 3:2) попробовал сравнить итальянскую Серию А с английской Премьер-лигой.

«Я год работал в Премьер-лиге. Там такие матчи, как сегодня, проходит довольно часто. К сожалению, Серия А и АПЛ несравнимы. Там другой уровень с точки зрения качества футболистов, количества ускорений и темпа.

Но я вижу, что в Италии есть идеи. Может быть, дальше эти идеи не разовьются, как это часто бывает в Италии», - слова Сарри приводятся на сайте Sky Sport Italia.

Напомним, что ранее Маурицио Сарри поработал с «Челси» и даже выиграл с лондонцами Лигу Европы.