Моуринью поссорился с журналистами после римского дерби

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью досрочно покинул пресс-конференцию после поединка шестого тура чемпионата Италии против «Лацио». «Волки» потерпели поражение со счетом 2:3.

Как информирует Football-Italia, португальский специалист поругался с представителями СМИ и покинул помещение в раздраженном состоянии. Что стало причиной конфликта, пока не сообщается.

Напомним, что после поражения Моуринью раскритиковал работу судейской бригады. Жозе сказал, что арбитры и VAR испортили дерби.

По итогам шести туров Серии А «Рома» занимает четвертое место, а «Лацио» располагается на шестой позиции.