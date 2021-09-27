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Серия А

Моуринью поссорился с журналистами после римского дерби

27 Сентября 2021 • 08:28 Комментировать (1)
Лацио
3:2
Рома
окончен

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью досрочно покинул пресс-конференцию после поединка шестого тура чемпионата Италии против «Лацио». «Волки» потерпели поражение со счетом 2:3.

Как информирует Football-Italia, португальский специалист поругался с представителями СМИ и покинул помещение в раздраженном состоянии. Что стало причиной конфликта, пока не сообщается.

Напомним, что после поражения Моуринью раскритиковал работу судейской бригады. Жозе сказал, что арбитры и VAR испортили дерби.

По итогам шести туров Серии А «Рома» занимает четвертое место, а «Лацио» располагается на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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K.karitch
27 Сентября 2021 в 08:36
К сожалению, Моур сдулся конкретно.
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