«Рома» лишилась капитана на дерби с «Лацио»

«Роме» не удалось оспорить красную карточку полузащитника Лоренцо Пеллегрини, полученную в матче с «Удинезе».

Итальянская дисциплинарная комиссия рассмотрела обращение «джалоросси» касаемо возможной аннуляции дисквалификации Лоренцо Пеллегрини за полученное в поединке с «Удинезе» удаление. Компетентный орган принял решение оставить первоначальное решение в силе.

Таким образом, «волки» не смогут рассчитывать на своего капитана и ведущего футболиста центра поля в грядущем матче против «Лацио».

Напомним, что первое Дерби делла Капитале в сезоне состоится на «Олимпико» 26 сентября. Трансляция матча будет доступна на сайте Liveresult.ru.