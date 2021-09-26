Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 233 Комментарии
Серия А

Сарри расстроился из-за пропущенных голов в римском дерби

26 Сентября 2021 • 22:59 Комментировать
Лацио
3:2
Рома
окончен

Маурицио Сарри провёл своё первое Дерби делла Капитале у руля столичного «Лацио». Подопечные 62-летнего тактика отпраздновали успех в сверхэмоциональном сражении с «Ромой» - 3:2.

«Казалось, что наши футболисты выглядят слишком закрепощёнными. Это не позволяло им играть в полную силу. Но здесь настоящий футбол, а не компьютерный симулятор. Увидел 7 или 8 ситуаций, которые мне понравились. Жаль, что мы дважды пропустили, хотя показывали отличные действия в обороне.

В плане эмоций это был из самых грандиозных матчей в моей тренерской карьере», - приводит слова Сарри Football Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Серия А Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сассуоло 1:0 Салернитана
окончен Удинезе 0:1 Фиорентина
окончен Эмполи 4:2 Болонья
окончен Лацио 3:2 Рома
Идет 82 минута Наполи 2:0 Кальяри 1.3 6 9.4
27.09  21:45 Венеция ... Торино 4 3.8 1.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Сентября
22:59 · Италия. Серия А
Сарри расстроился из-за пропущенных голов в римском дерби
22:19 · Италия. Серия А
Моуринью: «Арбитр испортил фантастический матч»
20:57 · Италия. Серия А
«Лацио» отпраздновал победу в римском дерби 3
20:50 · Англия. Премьер-лига
Жиру: «Уход из «Челси» напрашивался»
20:21 · Италия. Серия А
Дибала: «Уже думаю о скорейшем возвращении»
19:29 · Италия. Серия А
Кьеллини – об уходе Роналду: «Его нельзя заменить»
18:52 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Рома» - 3:2 (завершён) 1
18:27 · Италия. Серия А
Локателли: «Происходящее в раздевалке останется там»
18:01 · Италия. Серия А
«Фиорентина» победила без Кокорина, «Сассуоло» и «Эмполи» набрали по три очка
17:12 · Италия. Серия А
Вторая подряд победа «Ювентуса» - видео видео
16:36 · Италия. Серия А
​Кокорин будет получать шансы в «Фиорентине» слухи
16:23 · Италия. Серия А
​Дибала и Мората не помогут «Ювентусу» в матче с «Челси» 2
15:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» снова победил со счётом 3:2 6
14:46 · Италия. Серия А
​«Ювентус» приблизился к антирекорду 1955 года 1
14:33 · Италия. Серия А
​Перин: «Аллегри попросил меня остаться в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем