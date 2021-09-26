Сарри расстроился из-за пропущенных голов в римском дерби

Маурицио Сарри провёл своё первое Дерби делла Капитале у руля столичного «Лацио». Подопечные 62-летнего тактика отпраздновали успех в сверхэмоциональном сражении с «Ромой» - 3:2.

«Казалось, что наши футболисты выглядят слишком закрепощёнными. Это не позволяло им играть в полную силу. Но здесь настоящий футбол, а не компьютерный симулятор. Увидел 7 или 8 ситуаций, которые мне понравились. Жаль, что мы дважды пропустили, хотя показывали отличные действия в обороне.

В плане эмоций это был из самых грандиозных матчей в моей тренерской карьере», - приводит слова Сарри Football Italia.