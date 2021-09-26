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Серия А

Моуринью: «Арбитр испортил фантастический матч»

26 Сентября 2021 • 22:19 Комментировать
Лацио
3:2
Рома
окончен

Алленаторе «Ромы» Жозе Моуринью обрушился с критикой в адрес рефери матча против «Лацио».

В поединке 6-го тура Серии А «джалоросси» встречались в рамках Дерби делла Капитале с «Лацио». Игра завершилась в пользу подопечных Маурицио Сарри – 3:2. Одной из причин поражения своей команды одиозный португалец назвал VAR и работу Марко Гуиды, судьи этой встречи.

«Сперва хочу отметить, как вырос итальянский футбол за последние 10 лет. Все стало лучше – качество игры, желание команд побеждать, атакующие действия.

Увы, арбитр испортил фантастический матч. Работа VAR не соответствовала уровню поединка. Потенциальное удаление Лукаса Лейвы могло оказать влияние на финальный исход», - приводит слова Моуринью Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Серия А
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