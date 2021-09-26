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Серия А

«Лацио» отпраздновал победу в римском дерби

26 Сентября 2021 • 20:57 Комментировать (2)
Лацио
3:2
Рома
окончен

Украшением шестого тура Серии А стало римское дерби. «Лацио», который не мог победить на протяжении трех туров, быстро забил два мяча и уже не упустил своего, пускай и бил по воротам вдвое реже противника. Финальный свисток прозвучал при счете 3:2 в пользу «Лацио», который с 11 очками вышел на шестое место и вплотную подобрался к «Роме».

Протокол игры  
Лацио 3:2 Рома
(1:0) Милинкович-Савич Сергей 10'    
(2:0) Педро Родригес 19'    
    41' Ибаньес Рожер (2:1)
(3:1) Андерсон Фелипе 63'    
    69' Верету Жордан (3:2)
Рейна Пепе Марушич Адам Луис Фелипе Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   25'   60' (Катальди Данило (   60'   87') Альберто Луис   66' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   66') Андерсон Фелипе Иммобиле Чиро   90' (Мурики Ведат (   90') Педро Родригес
Запасные: Адамонис Марюс Башич Тома Раду Стефан Патрик Стракоша Томас Эскаланте Гонсало Ромеро Лука Лаццари Мануэль Моро Рауль
Патрисиу Руй   11' Карсдорп Рик   82' (Залевский Никола (   82') Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Винья Матиас   48'   82' (Смоллинг Крис (   82') Верету Жордан   87' Кристанте Бриан   45' Дзаньоло Николо   77' (Перес Карлес (   77') Мхитарян Генрих Эль-Шаарави Стефан   64' (Шомуродов Элдор (   64') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро Диавара Амаду Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Майораль Борха
26 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
3Tituli
26 Сентября 2021 в 21:12
Походу орлам забыли сказать, что Рома основной претендент на чемпионство..
Артур Измаилов
26 Сентября 2021 в 21:02
мавришка подтвердил свой статус физрука
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окончен Ювентус 3:2 Сампдория
окончен Сассуоло 1:0 Салернитана
окончен Удинезе 0:1 Фиорентина
окончен Эмполи 4:2 Болонья
окончен Лацио 3:2 Рома
26.09  21:45 Наполи ... Кальяри 1.3 6 9.4
27.09  21:45 Венеция ... Торино 4 3.8 1.9
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Сегодня, 26 Сентября
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