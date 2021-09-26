«Лацио» отпраздновал победу в римском дерби

Украшением шестого тура Серии А стало римское дерби. «Лацио», который не мог победить на протяжении трех туров, быстро забил два мяча и уже не упустил своего, пускай и бил по воротам вдвое реже противника. Финальный свисток прозвучал при счете 3:2 в пользу «Лацио», который с 11 очками вышел на шестое место и вплотную подобрался к «Роме».
Протокол игры
|(1:0) Милинкович-Савич Сергей 10'
|(2:0) Педро Родригес 19'
|41' Ибаньес Рожер (2:1)
|(3:1) Андерсон Фелипе 63'
|69' Верету Жордан (3:2)
Рейна Пепе • Марушич Адам • Луис Фелипе • Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 25' 60' ( Катальди Данило ( 60' ) • 87'Альберто Луис 66' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 66') • Андерсон Фелипе • Иммобиле Чиро 90' ( Мурики Ведат ( 90') • Педро Родригес
Запасные: Адамонис Марюс • Башич Тома • Раду Стефан • Патрик • Стракоша Томас • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука • Лаццари Мануэль • Моро Рауль
Патрисиу Руй • 11'Карсдорп Рик 82' ( Залевский Никола ( 82') • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Винья Матиас 48' 82' ( Смоллинг Крис ( 82') • Верету Жордан • 87'Кристанте Бриан • 45'Дзаньоло Николо 77' ( Перес Карлес ( 77') • Мхитарян Генрих • Эль-Шаарави Стефан 64' ( Шомуродов Элдор ( 64') • Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро • Диавара Амаду • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Калафьори Рикардо • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Майораль Борха
26 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).