«Лацио» отпраздновал победу в римском дерби

Украшением шестого тура Серии А стало римское дерби. «Лацио», который не мог победить на протяжении трех туров, быстро забил два мяча и уже не упустил своего, пускай и бил по воротам вдвое реже противника. Финальный свисток прозвучал при счете 3:2 в пользу «Лацио», который с 11 очками вышел на шестое место и вплотную подобрался к «Роме».