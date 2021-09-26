Педро: «Это особенное для меня дерби»

Вингер римского «Лацио» поделился эмоциями по случаю победы своей команды в столичном дерби над «Ромой».

«Небесно-голубые» оказались сильнее в номинально домашнем для себя поединке – 3:2.

«Невероятно рад по причине нашего успеха. Это важный для нас и наших фанатов результат, поскольку в некоторых поединках мы не добивались тех результатов, к которым стремились.

Это особенное для меня дерби. Мы выступили с хорошим уровнем агрессии, создали много возможностей, чтобы отличиться», - цитирует Педро DAZN.

Напомним, что испанец летом сменил «Рому» на «Лацио».