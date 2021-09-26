​Сарри: «Римское дерби? Я чувствовал большее давление в Серии С»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пошутил по поводу давления, которое он испытывает перед воскресным дерби с «Ромой».

«СМИ ошибаются, когда думают, что их давление – это то же самое, что и давление, которое на самом деле испытывает человек. Большее давление я чувствовал в Серии С в соперничестве между «Санджиованнесе» и «Монтеварки», которое длилось веками и даже, как мне говорили, привело к некоторым смертельным исходам после войны», - высказался Сарри во время пресс-конференции.

Матч между «Лацио» и «Ромой» стартует 26 сентября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.