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Серия А

​Сарри: «Римское дерби? Я чувствовал большее давление в Серии С»

26 Сентября 2021 • 10:52 Комментировать
Лацио
...
Рома
2.60 3.45 2.65
Через 6 ч. 50 мин.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пошутил по поводу давления, которое он испытывает перед воскресным дерби с «Ромой».

«СМИ ошибаются, когда думают, что их давление – это то же самое, что и давление, которое на самом деле испытывает человек. Большее давление я чувствовал в Серии С в соперничестве между «Санджиованнесе» и «Монтеварки», которое длилось веками и даже, как мне говорили, привело к некоторым смертельным исходам после войны», - высказался Сарри во время пресс-конференции.

Матч между «Лацио» и «Ромой» стартует 26 сентября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Рома Лацио Маурицио Сарри
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