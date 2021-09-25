​Моуринью рассказал, чем дерби хороши для тренеров

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался перед воскресным дерби против «Лацио».

«Это будет моё 120-е дерби? Я не слежу за такими вещами. О своём 1000-м матче в тренерской карьере я узнал только благодаря СМИ.

Дерби – это прекрасно для тренера, потому что перед такими играми тебе не нужно волноваться по поводу мотивации игроков или проверять уровень их концентрации. При подготовке к игре с «Удинезе» мне было более тревожно. В дерби все всегда отдаются на 100%.

Для меня большая честь испытать, что такое дерби Рима, но я также хочу, чтобы амбиции моей команды выходили за рамки дерби», - сказал Моуринью на пресс-конференции.