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Появилось видео с жестом Дзаньоло, за который он может понести строгое наказание видео

27 Сентября 2021 • 22:08 Комментировать (1)
Лацио
3:2
Рома
окончен

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло влип в неприятный инцидент.

Один из ведущих игроков «джалоросси» во время столичного дерби против «Лацио» показал оскорбительный жест в адрес болельщиков на трибунах. Игрок был заменён на 77-й минуте и в момент ухода с поля в его адрес начали звучать оскорбления. Футболист отреагировал на это, взявшись за пах и показав средний палец.

 

 

Вскоре дисциплинарная комиссия Федерации футбола Италии должна дать оценку поведению хавбека «волков».

Напомним, что «Рома» уступила в Дерби делла Капитале со счётом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Серия А Николо Дзаньоло
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Комментарии (1)
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Tavadi
27 Сентября 2021 в 22:13
щеночка нужно наказать
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