Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло влип в неприятный инцидент.

Один из ведущих игроков «джалоросси» во время столичного дерби против «Лацио» показал оскорбительный жест в адрес болельщиков на трибунах. Игрок был заменён на 77-й минуте и в момент ухода с поля в его адрес начали звучать оскорбления. Футболист отреагировал на это, взявшись за пах и показав средний палец.

Zaniolo did this to the Lazio fans at the end of the match pic.twitter.com/rGUpYBjJg2