Милинкович-Савич: «Наконец-то провели отличную игру»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич доволен продемонстрированным его клубом футболом в римском дерби.

Сербский центрхав помог «орлам» обыграть принципиального соперника в дерби со счётом 3:2.

«Мы правда нуждались в наших фанатах. Показали хорошее выступление. Хотели отпраздновать вместе с ними этот успех. Наконец-то провели отличную игру. Стремились победить в дерби любой ценой, чтобы идти дальше с некой уверенностью.

Мы должны во многих компонентах прибавить. Так случается, что после одного-двух забитых мячей «Лацио» теряет хватку. Важно быть более последовательными», - сказал Милинкович-Савич в интервью DAZN.