​Дзаньоло могут наказать за жест в адрес фанатов «Лацио»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может столкнуться с санкциями за жест в адрес фанатов «Лацио» в ответ на оскорбления. Как сообщает CalcioMercato, жест 22-летнего футболиста был замечен официальными лицами, которые присутствовали на римском дерби в воскресенье.

Николо Дзаньоло может быть оштрафован, либо дисквалифицирован на одну или несколько матчей. Решение примет прокуратура Федерации футбола Италии.

Напомним, что «Лацио» обыграл «Рому» со счётом 3:2.

Николо Дзаньоло в сезоне 2021/2022 провёл за «Рому» семь матчей. В них хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.