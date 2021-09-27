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​Дзаньоло могут наказать за жест в адрес фанатов «Лацио»

27 Сентября 2021 • 14:56 Комментировать
Лацио
3:2
Рома
окончен

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может столкнуться с санкциями за жест в адрес фанатов «Лацио» в ответ на оскорбления. Как сообщает CalcioMercato, жест 22-летнего футболиста был замечен официальными лицами, которые присутствовали на римском дерби в воскресенье.

Николо Дзаньоло может быть оштрафован, либо дисквалифицирован на одну или несколько матчей. Решение примет прокуратура Федерации футбола Италии.

Напомним, что «Лацио» обыграл «Рому» со счётом 3:2.

Николо Дзаньоло в сезоне 2021/2022 провёл за «Рому» семь матчей. В них хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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