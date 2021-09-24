Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 243 Комментарии
Серия А

Моуринью повторил рекорд Аллегри, не проиграв в 41 домашнем матче Серии А подряд

24 Сентября 2021 • 00:10 Комментировать (1)
Лацио
...
Рома
2.80 3.60 2.40
26.09 19:00

Недавно закончился поединок «Ромы» и «Удинезе», в котором подопечные Жозе Моуринью одержали вымученную победу (1:0). Как следствие, римляне снова вернулись в зону Лиги чемпионов, отставая от лидера итальянского чемпионата «Наполи» всего на три пункта.

Более того, Моуринью повторил рекорд Массимилиано Аллегри по серии из беспроигрышных домашних матчей в Серии А. Теперь у обоих специалистов она насчитывает 41 поединок, но португалец может улучшить этот показатель уже третьего октября против «Эмполи», сообщает статистический портал Opta.

Стоит отметить, что Моуринью начал свою серию еще со времен пребывания в «Интере».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
24 Сентября 2021 в 00:27
Есть еще порох в пороховнице... Молодец!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Сампдория 0:4 Наполи
окончен Торино 1:1 Лацио
окончен Рома 1:0 Удинезе
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
00:34 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Лидерство «Наполи» ничего не значит, нам предстоит сложный путь»
00:10 · Италия. Серия А
Моуринью повторил рекорд Аллегри, не проиграв в 41 домашнем матче Серии А подряд 1
23 Сентября
23:45 · Италия. Серия А
«Рома» вернулась на победный путь, одолев «Удинезе»
23:36 · Италия. Серия А
Видаль получил травму и может пропустить игру с «Шахтёром»
22:45 · Италия. Серия А
Каннаваро покинет пост наставника китайского клуба – он намерен поработать в Италии
22:07 · Италия. Серия А
В Серии А снимут все коронавирусные ограничения в конце октября 2
21:27 · Италия. Серия А
«Наполи» продолжает идти без потерь после разгрома «Сампдории», «Лацио» спас игру в Турине 2
21:15 · Италия. Серия А
«Рома» – «Удинезе» - 1:0 (закончен)
19:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» вычислил фаната, оскорбившего Меньяна
18:49 · Италия. Серия А
Жиру тренируется без ограничений
16:57 · Италия. Серия А
«Рома» открыла пункт вакцинации на своём стадионе
15:49 · Италия. Серия А
«Дженоа» переходит под контроль американской инвестиционной компании 2 официально
15:24 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Доверие со стороны тренера помогает мне расти»
14:31 · Италия. Серия А
Тренер «Венеции»: «Между нами и «Миланом» разница в два дивизиона»
12:26 · Голландия. Эредивизие
Онана может перейти в «Наполи» 1
Все новости
Рекомендуем