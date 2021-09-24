Моуринью повторил рекорд Аллегри, не проиграв в 41 домашнем матче Серии А подряд

Недавно закончился поединок «Ромы» и «Удинезе», в котором подопечные Жозе Моуринью одержали вымученную победу (1:0). Как следствие, римляне снова вернулись в зону Лиги чемпионов, отставая от лидера итальянского чемпионата «Наполи» всего на три пункта.

Более того, Моуринью повторил рекорд Массимилиано Аллегри по серии из беспроигрышных домашних матчей в Серии А. Теперь у обоих специалистов она насчитывает 41 поединок, но португалец может улучшить этот показатель уже третьего октября против «Эмполи», сообщает статистический портал Opta.

Стоит отметить, что Моуринью начал свою серию еще со времен пребывания в «Интере».