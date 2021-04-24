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Ибрагимович: «Я доказал, что возраст не имеет значения»

24 Апреля 2021, 00:36,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал подписание нового годичного контракта с «россонери» в интервью клубному ТВ.

- Думаю, болельщики отреагируют положительно. Даже если у кого-то были сомнения перед тем, как я приехал. Я доказал, что возраст не имеет значения. Всё дело в психологии. Я всегда хотел прогрессировать и давать команде максимум возможного. Просто хочу себя чувствовать хорошо физически и быть способным делать то, что умею, - заявил шведский футболист.

Ибрагимович достаточно много забивает, несмотря на свои 39 лет и в данный момент восстанавливается после травмы, готовясь к матчу с «Лацио».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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