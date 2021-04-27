Индзаги: «Милан» сыграл неплохо, но ему противостояла фантастическая команда»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (3:0).

«Для нас это было что-то похожее на финал, последний шанс остаться в борьбе за первую четверку. Ребята сыграли потрясающе, это была заслуженная победа. Счёт 3:0, но Доннарумма сотворил несколько невероятных сейвов, на которые способны только лучшие вратари в мире.

Думаю, что «Милан» сыграл неплохо, но им сегодня противостояла фантастическая команда», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

После тридцати двух туров «Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, при этом римский клуб сыграл на один матч меньше своих конкурентов.