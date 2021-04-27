Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Индзаги: «Милан» сыграл неплохо, но ему противостояла фантастическая команда»

27 Апреля 2021, 00:49,

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (3:0).

«Для нас это было что-то похожее на финал, последний шанс остаться в борьбе за первую четверку. Ребята сыграли потрясающе, это была заслуженная победа. Счёт 3:0, но Доннарумма сотворил несколько невероятных сейвов, на которые способны только лучшие вратари в мире.

Думаю, что «Милан» сыграл неплохо, но им сегодня противостояла фантастическая команда», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

После тридцати двух туров «Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, при этом римский клуб сыграл на один матч меньше своих конкурентов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Лацио, Симоне Индзаги
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