Симоне Индзаги победил коронавирус и будет с командой на игре с «Миланом»

Рулевой «Лацио» Симоне Индзаги сдал отрицательный результат теста на коронавирус и сможет присутствовать на тренерской скамье в понедельник вечером, когда римляне на своём поле сыграют против «Милана». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Как известно, в матчах против «Специи», «Беневенто» и «Наполи» на тренерском мостике «Лацио» находился Массимилиано Фаррис, входящий в штаб Индзаги. Он подменял главного тренера, пока тот находился на карантине.

«Лацио» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.