Симоне Индзаги победил коронавирус и будет с командой на игре с «Миланом»

|
24 Апреля 2021, 18:58,
|
|
Рулевой «Лацио» Симоне Индзаги сдал отрицательный результат теста на коронавирус и сможет присутствовать на тренерской скамье в понедельник вечером, когда римляне на своём поле сыграют против «Милана». Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Как известно, в матчах против «Специи», «Беневенто» и «Наполи» на тренерском мостике «Лацио» находился Массимилиано Фаррис, входящий в штаб Индзаги. Он подменял главного тренера, пока тот находился на карантине.
«Лацио» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лацио, Симоне Индзаги