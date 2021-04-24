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Симоне Индзаги победил коронавирус и будет с командой на игре с «Миланом»

24 Апреля 2021, 18:58,

Рулевой «Лацио» Симоне Индзаги сдал отрицательный результат теста на коронавирус и сможет присутствовать на тренерской скамье в понедельник вечером, когда римляне на своём поле сыграют против «Милана». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Как известно, в матчах против «Специи», «Беневенто» и «Наполи» на тренерском мостике «Лацио» находился Массимилиано Фаррис, входящий в штаб Индзаги. Он подменял главного тренера, пока тот находился на карантине.

«Лацио» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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