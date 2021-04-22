«Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем

«Милан» продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, новое соглашение шведского футболиста с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Ибрагимович, которому исполнится 40 лет в октябре, сыграл двадцать пять матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.

После тридцати двух туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на десять зачетных баллов. До конца турнира большинству команд осталось сыграть по шесть матчей.