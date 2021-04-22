Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем

22 Апреля 2021, 22:25,

«Милан» продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, новое соглашение шведского футболиста с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Ибрагимович, которому исполнится 40 лет в октябре, сыграл двадцать пять матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.

После тридцати двух туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на десять зачетных баллов. До конца турнира большинству команд осталось сыграть по шесть матчей.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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