Ибрагимович не восстановится к матчу с «Лацио»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в субботу занимался по индивидуальной программе, как и его одноклубник Тео Эрнандес. Об этом сообщает Football Italia.

Скорее всего, Ибрагимович и Эрнандес не смогут сыграть в ближайшем матче «Милана» против «Лацио», который пройдёт в понедельник, двадцать шестого апреля.

«Милан» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Серии А. Команде Стефано Пиоли предстоит горячая борьба за билет в Лигу чемпионов. На текущий момент «россонери» опережают пятый «Наполи» всего лишь на три очка.

Напомним, что несколько дней назад Златан Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до конца следующего сезона.