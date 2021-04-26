Дубль неугомонного Корреа помог «Лацио» разгромить «Милан»

В заключительном матче 33-го тура Серии А «Лацио» принимал «Милан» и устроил разгром команде, которая лидировала на протяжении первой половины сезона, а сейчас оттеснена за пределы топ-4. Уже на второй минуте Хоакин Корреа выскочил один на один с голкипером, обыграл его и открыл счет. Гол Мануэля Лаццари на 43-й минуте отменили из-за офсайда, но на старте второй половины снова шикарно себя проявил Корреа, который сам отобрал мяч и оформил дубль. У Хоакина было еще минимум три момента, но разгромным сделал результат Чиро Иммобиле ударом от линии штрафной.

«Лацио» шестой с отставанием от Лиги чемпионов в пять очков, но с матчем в запасе.