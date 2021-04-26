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Дубль неугомонного Корреа помог «Лацио» разгромить «Милан»

26 Апреля 2021, 23:39,

В заключительном матче 33-го тура Серии А «Лацио» принимал «Милан» и устроил разгром команде, которая лидировала на протяжении первой половины сезона, а сейчас оттеснена за пределы топ-4. Уже на второй минуте Хоакин Корреа выскочил один на один с голкипером, обыграл его и открыл счет. Гол Мануэля Лаццари на 43-й минуте отменили из-за офсайда, но на старте второй половины снова шикарно себя проявил Корреа, который сам отобрал мяч и оформил дубль. У Хоакина было еще минимум три момента, но разгромным сделал результат Чиро Иммобиле ударом от линии штрафной.

«Лацио» шестой с отставанием от Лиги чемпионов в пять очков, но с матчем в запасе.

Протокол игры  
Лацио 3:0 Милан
(1:0) Корреа Хоакин 2'    
(2:0) Корреа Хоакин 51'    
(3:0) Иммобиле Чиро 87'    
Рейна Пепе Марушич Адам Ачерби Франческо   19' Раду Стефан Лаццари Мануэль Милинкович-Савич Сергей   57' Лукас Лейва   88' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   88') Альберто Луис   88' (Мурики Ведат (   88') Лулич Сенад   68' (Фарес Мохамед (   68') Корреа Хоакин   76' (Перейра Андреас (   76') Иммобиле Чиро   88' (Катальди Данило (   88')
Запасные: Алиа Марко Мусаккио Матео Патрик Стракоша Томас Пароло Марко Худт Уэсли
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   69' (Тонали Сандро (   69') Кьяер Симон   73' (Романьоли Алессио (   73') Томори Фикайо Тео Эрнандес Беннасер Исмаэль   69' (Далот Диогу (   69') Кесси Франк Салемакерс Алексис   63' (Леау Рафаэл (   63') Чалханоглу Хакан Ребич Анте Манджукич Марио   63' (Диас Браим (   63')
Запасные: Габбия Маттео Мейте Суалихо Кастильехо Самуэль Хёуге Йенс Калюлю Пьер Татарушану Чиприан Крунич Раде
26 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Лацио, Хоакин Корреа
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
26 Апреля 2021, 23:42

Какая заруба за лч в этом сезоне, красота. Ещеб в самой лч так рубились а не отлетали от всех с позором.

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