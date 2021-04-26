Дубль неугомонного Корреа помог «Лацио» разгромить «Милан»

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26 Апреля 2021, 23:39,
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В заключительном матче 33-го тура Серии А «Лацио» принимал «Милан» и устроил разгром команде, которая лидировала на протяжении первой половины сезона, а сейчас оттеснена за пределы топ-4. Уже на второй минуте Хоакин Корреа выскочил один на один с голкипером, обыграл его и открыл счет. Гол Мануэля Лаццари на 43-й минуте отменили из-за офсайда, но на старте второй половины снова шикарно себя проявил Корреа, который сам отобрал мяч и оформил дубль. У Хоакина было еще минимум три момента, но разгромным сделал результат Чиро Иммобиле ударом от линии штрафной.
«Лацио» шестой с отставанием от Лиги чемпионов в пять очков, но с матчем в запасе.
Протокол игры
|(1:0) Корреа Хоакин 2'
|(2:0) Корреа Хоакин 51'
|(3:0) Иммобиле Чиро 87'
Рейна Пепе • Марушич Адам • Ачерби Франческо • 19'Раду Стефан • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей • 57'Лукас Лейва 88' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 88') • Альберто Луис 88' ( Мурики Ведат ( 88') • Лулич Сенад 68' ( Фарес Мохамед ( 68') • Корреа Хоакин 76' ( Перейра Андреас ( 76') • Иммобиле Чиро 88' ( Катальди Данило ( 88')
Запасные: Алиа Марко • Мусаккио Матео • Патрик • Стракоша Томас • Пароло Марко • Худт Уэсли
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде 69' ( Тонали Сандро ( 69') • Кьяер Симон 73' ( Романьоли Алессио ( 73') • Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Беннасер Исмаэль 69' ( Далот Диогу ( 69') • Кесси Франк • Салемакерс Алексис 63' ( Леау Рафаэл ( 63') • Чалханоглу Хакан • Ребич Анте • Манджукич Марио 63' ( Диас Браим ( 63')
Запасные: Габбия Маттео • Мейте Суалихо • Кастильехо Самуэль • Хёуге Йенс • Калюлю Пьер • Татарушану Чиприан • Крунич Раде
26 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Лацио, Хоакин Корреа
Какая заруба за лч в этом сезоне, красота. Ещеб в самой лч так рубились а не отлетали от всех с позором.