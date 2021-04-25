Ибрагимович не сыграет против «Лацио»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не поможет своей команде в понедельничном матче итальянского чемпионата против «Лацио». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Стефано Пиоли.

«Ибрагимович чувствует себя гораздо лучше, но он не готов к завтрашнему матчу. Он сможет вернуться к следующей игре против «Беневенто».

В острие могут сыграть либо Манджукич, либо Леао. Марио чувствует себя хорошо и обладает необходимыми характеристиками, чтобы помогать нам в чужой штрафной», - сказал Пиоли.

Напомним, на неделе Ибрагимович не сыграл против «Сассуоло» из-за повреждения.