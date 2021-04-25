Ибрагимович не сыграет против «Лацио»

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25 Апреля 2021, 12:58,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не поможет своей команде в понедельничном матче итальянского чемпионата против «Лацио». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Стефано Пиоли.
«Ибрагимович чувствует себя гораздо лучше, но он не готов к завтрашнему матчу. Он сможет вернуться к следующей игре против «Беневенто».
В острие могут сыграть либо Манджукич, либо Леао. Марио чувствует себя хорошо и обладает необходимыми характеристиками, чтобы помогать нам в чужой штрафной», - сказал Пиоли.
Напомним, на неделе Ибрагимович не сыграл против «Сассуоло» из-за повреждения.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович