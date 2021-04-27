Иммобиле: «У нас ещё есть шансы на попадание в Лигу чемпионов, мы не сдадимся»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Миланом» (3:0).

«Это был наш последний шанс на топ-4, нам противостояла команда, которая провела отличный сезон, но мы очень хотели победить, особенно после поражения от «Наполи».

У нас ещё есть шансы на попадание в Лигу чемпионов, мы не сдадимся. Да, нам придется побеждать и надеяться, что остальные клубы потеряют очки, но других вариантов нет.

Игра Доннаруммы? Это просто феномен. Он сделал потрясающий сейв в первом тайме, я был абсолютно уверен, что он не сможет отбить мой удар», - цитирует итальянского нападающего Sky Sport Italia.