Ибрагимович: «С первого дня сотрудничества мне было легко с Пиоли»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продлил контракт с «россонери» ещё на год. Шведу нравится работать под руководством Стефано Пиоли.

- С первого дня сотрудничества мне было легко с ним. У Пиоли правильный менталитет, каждый день он заряжает всех энергией и хочет добиться максимального эффекта от команды. Он звонит мне по утрам и спрашивает: «Ты где? Я уже работаю». Таким образом он дает мне новый вызов. Когда чувствуешь себя хорошо, то хочешь играть как можно больше, но Пиоли желает меня защитить и сохраняет для следующей игры, - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

39-летний швед забил 17 голов в 25 матчах сезона.