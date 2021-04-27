«Убирайся из «Милана»: фанаты раскритиковали Доннарумму

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27 Апреля 2021, 08:11,
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Фанаты «Милана» подвергли критике вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму после поединка 33-го тура чемпионата Италии против римского «Лацио». «Россонери» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.
Поклонники миланского коллектива остались недовольны поведением вратаря, который после финального свистка с улыбкой на лице общался с голкипером римской команды Пепе Рейной.
«Убирайся из «Милана», «так выглядит игрок, который уже покинул команду», «команда разгромно уступила, а этот клоун улыбается и общается с соперниками, уберите его из клуба», - писали поклонники «россонери» в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Джанлуиджи покинет «Милан» на правах свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма