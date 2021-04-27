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Пиоли прокомментировал поражение от «Лацио»

27 Апреля 2021, 00:20,

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение от «Лацио» (0:3).

«Как это часто бывает в наших играх, соперник лучше сыграл в важных моментах. В первом тайме мы выглядели интереснее и имели шансы сравнять счёт. Я ожидал от своей команды большего, потому что парни способны на это. После второго пропущенного гола всё развалилось.

Потеря второй строчки? Мы сильная команда, сейчас не время грустить, хоть поражение и очень болезненное. Конечно, ситуация непростая, соперники наращивают обороты, но мы будем бороться до конца и надеюсь вернемся в правильное русло», - цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Лацио, Стефано Пиоли
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